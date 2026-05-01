Claudia Dobles llega al Congreso y se suma a exclusiva lista de ex primeras damas diputadas

La arquitecta Claudia Dobles está a punto de asumir un nuevo reto político: su curul en la Asamblea Legislativa. Con su llegada, se integra a un selecto grupo de cuatro mujeres que, tras desempeñarse como primeras damas de la República, dieron el salto al Congreso.



Previo a este paso, Dobles sostuvo un encuentro con una de sus predecesoras, doña Gloria Bejarano, con quien compartió experiencias y recibió consejos sobre el ejercicio legislativo en Cuesta de Moras.



La conversación no fue casual. Bejarano conoce de primera mano el camino que Dobles está por recorrer. Ambas forman parte de este reducido grupo de mujeres que acompañaron a sus esposos en el Poder Ejecutivo y luego llegaron al Legislativo. La lista la completan Margarita Penón y Karen Olsen.

"Tres mujeres talentosas, inteligentes, con una visión de país muy clara, que fueron primeras damas absolutamente comprometidas y que llegaron también a la Asamblea Legislativa a trabajar fuerte, a ser referentes. Siento el peso de la responsabilidad de seguir los pasos de tres mujeres muy importantes para Costa Rica", dijo Dobles.

En ambos casos, el rol de primera dama les abrió las puertas para incursionar en el Congreso, aunque en contextos distintos. Mientras Bejarano llegó como parte de una fracción legislativa, Dobles asumirá como diputada unipersonal.

"Me tomó unos mesecitos poderme adaptar al funcionamiento de la Asamblea. Teníamos particularidades: había varios partidos con los que, en un principio, no teníamos mucha comunicación. Tal vez había un poquito de... sentía yo, 'mejor a esa señora no la tocamos'. Y, sin embargo, poco a poco, con la apertura que uno puede tener hacia sus ideas, hacia sus proyectos... Dar uno el primer paso, para mí, fue importante", le aconsejó la esposa del expresidente Rafael Ángel Calderón.

Su llegada también se da en un escenario político particular, marcado por un Plenario donde el oficialismo cuenta con 31 votos, lo que configura una dinámica distinta para su gestión.

"Tenemos que entrar con la disposición de conocernos y de no entrar con imágenes preconcebidas, prejuicios, y darnos la oportunidad, todos y todas, de que vamos a trabajar juntos por los próximos cuatro años", respondió la legisladora entrante.

Claudia Dobles asumirá oficialmente su curul este 1 de mayo como única diputada de la Coalición Agenda Ciudadana.