Cisneros dice que oficialismo faltó a sesión de este lunes por retraso en restaurante

La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, aseguró este lunes que la razón por la que ella y sus siete compañeros de bancada faltaron a la sesión del Plenario Legislativo fue la tardanza de un restaurante para atenderlos.

Según aseguró en un video enviado a los medios de comunicación, esa fue la razón para que el oficialismo se ausentara de la sesión que pretendía analizar -y votar- las posibles sanciones contra Fabricio Alvarado por presunto acoso sexual.

“A los medios de comunicación que están preguntando por qué no llegó la fracción oficialista, el grupo entero, los ocho, nos fuimos a almorzar a un restaurante cerca de la Asamblea Legislativa.

“Tardaron en servirnos, cuando nos dimos cuenta eran cinco para las tres y por más de que corrimos no llegamos a tiempo. Esa es la razón por la cual faltamos”, se excusó la oficialista.

Las ausencias del oficialismo, sumadas a las de Nueva República y otro grupo de diputados que se ha vinculado al Gobierno, evitaron que existiera el número mínimo de 38 legisladores que se requiere para iniciar la sesión.

Cisneros cuestionó que su bancada tiene solo ocho de esos votos como para achacarles la responsabilidad.

“Si la fracción oficialista son ocho y hay 57 diputados, ¿dónde estaban los otros 49? Porque no solo faltaba la fracción oficialista, Nueva República puede entenderse por qué no llegó hoy, y ¿dónde estaban el jefe y la subjefa de Liberación Nacional? Y ¿dónde estaban otros de otros partidos que faltaron? Si hubiera habido voluntad para sesionar, podían sesionar perfectamente sin la fracción oficialista”, defendió.

Aun así, la propia Cisneros fue parte del grupo que intentó, sin éxito, fijar para este lunes esa discusión. Además, ella misma había reconocido que votarían en contra de las sanciones administrativas contra Alvarado.

También llama la atención que hoy, desde muy temprano, la defensa de Marulín Azofeifa, denunciante del diputado de Nueva República, ya había advertido la posibilidad de que no hubiera cuórum, tal y como finalmente sucedió.