Cinco preguntas con la candidata presidencial Luz Mary Alpízar
La diputada es la segunda en la papeleta y representa al Partido Progreso Social Democrático.
Este martes en Telenoticias le presentamos el perfil de la candidata presidencial Luz Mary Alpízar Loaiza.
Según el orden en la papeleta, Alpízar es la segunda y representa al partido Progreso Social Democrático (PPSD).
La diputada señala que su gestión se enfocará en dos grandes problemas del país: la inseguridad y la crisis educativa.
En su presentación como precandidata, destacó que busca conformar un partido de puertas abiertas, integrado por personas de distintas profesiones, y evitar que la agrupación sea utilizada para fines personales.
