EN VIVO
Clock

de HS

Política

Cinco preguntas con la candidata presidencial Luz Mary Alpízar

La diputada es la segunda en la papeleta y representa al Partido Progreso Social Democrático.

Por Yessenia Alvarado 11 de noviembre de 2025, 7:30 AM

Este martes en Telenoticias le presentamos el perfil de la candidata presidencial Luz Mary Alpízar Loaiza

Según el orden en la papeleta, Alpízar es la segunda y representa al partido Progreso Social Democrático (PPSD).

La diputada señala que su gestión se enfocará en dos grandes problemas del país: la inseguridad y la crisis educativa. 

En su presentación como precandidata, destacó que busca conformar un partido de puertas abiertas, integrado por personas de distintas profesiones, y evitar que la agrupación sea utilizada para fines personales.

Puede repasar las respuestas de la actual legisladora en el video adjunto.

Youtube Teletica

Tags
Más notas