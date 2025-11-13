Cinco preguntas con la candidata Natalia Díaz

Este jueves en Telenoticias, le presentamos el perfil de la candidata presidencial Natalia Díaz.



Es publicista y mercadóloga. Además, fue ministra de la Presidencia en el actual gobierno de Rodrigo Chaves.

Según el orden en la papeleta, Díaz es la cuarta aspirante y representa al Partido Unidos Podemos.

En el video adjunto puede conocer quién es, cómo inició en la política y cuáles son algunas de las propuestas que implementaría en caso de ocupar la silla presidencial. Además, cuál sería el primer decreto que emitiría si llega a Zapote.

