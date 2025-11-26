EN VIVO
Política

Cinco preguntas con la candidata Laura Fernández

Conozca en esta nota más de la aspirante a la presidencia con Pueblo Soberano.

Por Yessenia Alvarado 26 de noviembre de 2025, 8:56 AM

Este miércoles, Telenoticias le presenta el perfil de la candidata a la presidencia Laura Fernández Delgado.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que Fernández es la número trece. 

Para conocer más de la aspirante de Pueblo Soberano, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.

