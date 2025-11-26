Cinco preguntas con la candidata Laura Fernández

Este miércoles, Telenoticias le presenta el perfil de la candidata a la presidencia Laura Fernández Delgado.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que Fernández es la número trece.

Para conocer más de la aspirante de Pueblo Soberano, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.