Cinco preguntas con la candidata Ana Virginia Calzada

La abogada representa al Partido Centro Democrático y Social.

Por Yessenia Alvarado 19 de noviembre de 2025, 7:30 AM

Este miércoles, Telenoticias le presenta el perfil de la candidata a la presidencia Ana Virginia Calzada Miranda.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta. Calzada es la octava.

Si quiere conocer más sobre la exmagistrada, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.

