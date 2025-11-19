Cinco preguntas con la candidata Ana Virginia Calzada

Este miércoles, Telenoticias le presenta el perfil de la candidata a la presidencia Ana Virginia Calzada Miranda.



Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta. Calzada es la octava.



La abogada representa al Partido Centro Democrático y Social.



Si quiere conocer más sobre la exmagistrada, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.

