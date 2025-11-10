Cinco preguntas con el candidato Wálter Hernández

Este lunes en Telenoticias comenzó la presentación de los perfiles de los 20 candidatos que buscan llegar a la Presidencia de la República.



Según el orden de la papeleta presidencial, el primero es Wálter Hernández, aspirante del Partido Justicia Social Costarricense.



Hernández, doctor en Derecho, explicó quién es, cómo inició en la política y cuáles son algunas de las propuestas que implementaría en caso de ocupar la silla presidencial. Además, cuál sería el primer decreto que emitiría si llega a Zapote.

Puede repasar las respuestas de Hernández en el video adjunto.