Cinco preguntas con el candidato Ronny Castillo

Este lunes, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Ronny Castillo González.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que Castillo es el undécimo.

Para conocer más del aspirante de Aquí Costa Rica Manda, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.