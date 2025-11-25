EN VIVO
Cinco preguntas con el candidato presidencial Eli Feinzaig

Conozca en esta nota más del aspirante a la presidencia con el Partido Liberal Progresista.

Por Yessenia Alvarado 25 de noviembre de 2025, 7:49 AM

Este martes, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Eliécer Feinzaig Mintz.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que Castillo es el duodécimo. 

Para conocer más del aspirante del Partido Liberal Progresista, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.

