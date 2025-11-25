Cinco preguntas con el candidato presidencial Eli Feinzaig

Este martes, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Eliécer Feinzaig Mintz.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que Castillo es el duodécimo.

Para conocer más del aspirante del Partido Liberal Progresista, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.