Cinco preguntas con el candidato presidencial David Hernández

Este martes en Telenoticias le presentamos el perfil del candidato presidencial David Hernández Brenes.

Según el orden en la papeleta, Hernández es el sétimo, y representa al Partido de la Clase Trabajadora.

En el video adjunto puede conocer quién es, cómo inició en la política y cuáles son algunas de las propuestas que implementaría en caso de ocupar la silla presidencial. Además, cuál sería el primer decreto que emitiría si llega a Zapote.