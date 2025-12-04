Cinco preguntas con el candidato presidencial Ariel Robles

Este jueves, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Luis Ariel Robles Barrantes.



Estas semblanzas se publican de acuerdo con la posición en la que se ubica la agrupación política que representa en la papeleta.



Para conocer más acerca del aspirante del Partido Frente Amplio, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto resulta electo, le invitamos a observar el video adjunto.