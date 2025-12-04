EN VIVO
Clock

de HS

Política

Cinco preguntas con el candidato presidencial Ariel Robles

Conozca más acerca del aspirante del Partido Frente Amplio.

Por Yessenia Alvarado 4 de diciembre de 2025, 7:39 AM

Este jueves, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Luis Ariel Robles Barrantes.

Estas semblanzas se publican de acuerdo con la posición en la que se ubica la agrupación política que representa en la papeleta.

Para conocer más acerca del aspirante del Partido Frente Amplio, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto resulta electo, le invitamos a observar el video adjunto.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas