Cinco preguntas con el candidato Marco Rodríguez

Marco Rodríguez, candidato presidencial por el partido Esperanza y Libertad, se postula con un perfil cercano y experiencia en el sector público, educación y políticas sociales. Entre sus prioridades, destacan seguridad, educación y bienestar social.



Originario de un barrio humilde de Heredia, Rodríguez es administrador de empresas con énfasis en gestión financiera por la Universidad Nacional y administrador público por la Universidad de Costa Rica.

Actualmente, es docente universitario y consultor asociado del SICAP, además de padre de cinco hijos.



En el video adjunto puede conocer quién es, cómo inició en la política y cuáles son algunas de las propuestas que implementaría en caso de ocupar la silla presidencial. Además, cuál sería el primer decreto que emitiría si llega a Zapote.