Cinco preguntas con el candidato José Aguilar

Este jueves, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia José Aguilar Berrocal.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que Aguilar es el número catorce.

Para conocer más del aspirante con el Partido Avanza, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.