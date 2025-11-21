EN VIVO
Cinco preguntas con el candidato Fabricio Alvarado

Conozca en esta nota más del aspirante a la presidencia con Nueva República.

Por Yessenia Alvarado 21 de noviembre de 2025, 7:27 AM

Este viernesTelenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta. El periodista es el décimo. 

Para conocer más del aspirante de Nueva República, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.

