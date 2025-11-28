Cinco preguntas con el candidato Claudio Alpízar

Este viernes, Telenoticias le presenta el perfil del candidato a la presidencia Claudio Alpízar.

Estas semblanzas se publican de acuerdo a la posición en que se ubica el partido en la papeleta, por lo que el politólogo es el número quince.

Para conocer más del aspirante con el Partido Esperanza Nacional, por qué quiere llegar a la Presidencia y cuál será su primer decreto si llega a Zapote, revise las respuestas en el video adjunto.