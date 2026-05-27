Cinco años después, Alunasa terminó de pagar prestaciones a sus extrabajadores

Cinco años después de que cerró sus operaciones en Costa Rica, la empresa venezolana Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) terminó de pagar las prestaciones a sus extrabajadores.

El Ministerio de Trabajo confirmó que el último de los pagos se realizó el pasado 6 de mayo, cuando se cancelaron ₡192.6 millones a un grupo de ocho exempleados.

La empresa, que cerró sus puertas en 2021 golpeada por los efectos de la pandemia y el desabastecimiento de materias primas, ya había hecho un primer pago de ₡840.8 millones a 97 personas, que equivalía al 92,38% de las prestaciones totales.

Al momento de su cierre, Alunasa tenía 183 empleados, pero logró llegar a acuerdos de liquidación con 79 de ellos, dejando 105 contratos a la espera de estos pagos.

“Con ello, se alcanza el 100% de cumplimiento, tanto en número de personas beneficiarias como en monto económico reconocido, garantizando el cierre integral del proceso y la atención completa de las obligaciones correspondientes”, precisó el Ministerio de Trabajo.



Alunasa nació como una empresa del Estado costarricense para transformar aluminio en productos terminados, esto a partir de la explotación de bauxita en Pérez Zeledón.



Sin embargo, luego de que el Estado abandonó esa idea en la década de los 70, Alunasa acudió a empresas venezolanas productoras de aluminio para obtener la materia prima necesaria para su operación, un modelo que se mantuvo hasta su cierre en 2021.