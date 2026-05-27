Cinco años después, Alunasa terminó de pagar prestaciones a sus extrabajadores
La empresa venezolana cerró operaciones en Costa Rica desde 2021, pero no fue hasta hace unos días que canceló las obligaciones con sus exempleados.
Cinco años después de que cerró sus operaciones en Costa Rica, la empresa venezolana Aluminios Nacionales S. A. (Alunasa) terminó de pagar las prestaciones a sus extrabajadores.
El Ministerio de Trabajo confirmó que el último de los pagos se realizó el pasado 6 de mayo, cuando se cancelaron ₡192.6 millones a un grupo de ocho exempleados.
La empresa, que cerró sus puertas en 2021 golpeada por los efectos de la pandemia y el desabastecimiento de materias primas, ya había hecho un primer pago de ₡840.8 millones a 97 personas, que equivalía al 92,38% de las prestaciones totales.
Al momento de su cierre, Alunasa tenía 183 empleados, pero logró llegar a acuerdos de liquidación con 79 de ellos, dejando 105 contratos a la espera de estos pagos.
“Con ello, se alcanza el 100% de cumplimiento, tanto en número de personas beneficiarias como en monto económico reconocido, garantizando el cierre integral del proceso y la atención completa de las obligaciones correspondientes”, precisó el Ministerio de Trabajo.
Alunasa nació como una empresa del Estado costarricense para transformar aluminio en productos terminados, esto a partir de la explotación de bauxita en Pérez Zeledón.
Sin embargo, luego de que el Estado abandonó esa idea en la década de los 70, Alunasa acudió a empresas venezolanas productoras de aluminio para obtener la materia prima necesaria para su operación, un modelo que se mantuvo hasta su cierre en 2021.