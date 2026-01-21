“Choreco” se acoge al silencio en comisión legislativa sobre presiones al INS

Federico Cruz Saravanja, conocido como “Choreco”, se abstuvo de declarar este martes ante la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que investiga supuestas presiones ejercidas sobre la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros (INS).

Al inicio de la comparecencia, Cruz leyó unas notas en las que aseguró que existe un proceso abierto y que no tiene relación con la problemática que se le atribuye. “Por respeto al proceso me acogeré a mi derecho de guardar silencio”, manifestó.

El exasesor también evitó responder cuando las diputadas Rocío Alfaro y Luz Mary Alpízar le consultaron sobre su relación con el exmagistrado Celso Gamboa. Asimismo, la diputada Dinorah Barquero le preguntó si “había ido al curso de la mentira de Pilar Cisneros”, a lo que igualmente se abstuvo de contestar.

Cabe recordar que el pasado 15 de enero Cruz se ausentó de la comparecencia, lo que motivó una primera advertencia de los legisladores.

La comparecencia busca esclarecer las denuncias sobre presuntas presiones para el ingreso de $10 millones “de fondos cuestionables” en el puesto de bolsa del INS, según lo reveló el exgerente general de la entidad, Luis Fernando Monge, el 18 de diciembre anterior.

Incluso, la presidenta ejecutiva de la aseguradora estatal, Gabriela Chacón, confirmó el 12 de enero que recibió una llamada de Cruz para hablar sobre ese potencial negocio, aunque negó que se tratara de una presión. La jerarca también desmintió mantener comunicación constante con él y aseguró que lo conocía únicamente por su vínculo con el presidente Rodrigo Chaves.

La investigación legislativa continúa en curso, mientras los diputados buscan determinar si existieron presiones indebidas o irregularidades en torno al manejo de fondos en el INS.

Vea la comparecencia completa acá:



