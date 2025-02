Chaves veta ley que castiga a funcionarios que no reglamenten leyes

El presidente Rodrigo Chaves vetó este viernes, de forma total, el decreto legislativo N° 10.656, conocido como "Ley para Garantizar la Reglamentación de las Leyes por Parte del Poder Ejecutivo".

Se trata de un proyecto que se votó en segundo debate a mediados de este mes de febrero y que busca castigos para aquellos funcionarios que incumplan con la reglamentación de las leyes.

El veto, comunicado hoy al presidente del Congreso, Rodrigo Arias, fue firmado por el ministro a. i. de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, alegando “razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”.

La principal queja del Ejecutivo es que la propuesta no se consultó a las instituciones autónomas, municipalidades ni la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que en su articulado el proyecto establece sanciones genéricas sobre todos los jerarcas que tengan la obligación de reglamentar leyes.

La propuesta, que impulsó la socialcristiana Daniela Rojas junto a su fracción, establecía que cualquier funcionario que incumpla la orden de reglamentar una ley incurriría en el delito de incumplimiento de deberes en la función pública, establecido así en el Código Penal.

Su castigo es de la inhabilitación en el cargo por un periodo de entre 1 y 4 años.

En su discusión, Rojas señaló que la falta de esas sanciones ha provocado, históricamente, que haya leyes cuyos reglamentos tardan años en presentarse, deteniendo así la aplicación de las normas sin que exista una justificación aceptable.

En ese sentido, se señaló que solo durante el año pasado, el Gobierno de Rodrigo Chaves acumuló seis sentencias por incumplir con reglamentación de leyes.

El veto a este decreto se suma a otro reciente sobre el proyecto de vuelos baratos, cuyo resello se discutirá en la Asamblea Legislativa el próximo 11 de marzo.

El Gobierno también valora otro veto para el proyecto de ley que reduciría el impuesto de renta a los trabajadores independientes.

"No es posible que la Asamblea Legislativa haga su trabajo de aprobar los proyectos de ley y el Ejecutivo no reglamente en tiempo. Si una ley se aprueba no es para que se engavete", aseguró Rojas antes de adelantar que discutirá, junto a su fracción, la ruta a seguir con el veto.