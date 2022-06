Chaves suspende a vicepresidenta y dos directoras del ICE por supuesto nombramiento irregular

Por Juan José Herrera | 1 de junio de 2022, 14:41 PM

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció la suspensión inmediata de tres miembros de la junta directiva del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por, aparentemente, haber sido nombradas de manera irregular en el cargo.



Se trata de la vicepresidenta Marianella Feoli y las directoras Carla Murillo y Sandra Rojas, nombradas en esos cargos, en 2019, por el pasado Consejo de Gobierno.

“La auditoría del ICE emitió un reporte diciendo de manera clara e inequívoca que tres miembros de la junta directiva fueron nombrados de manera ilegal por no cumplir los requisitos de la Ley del ICE.

“El Consejo de Gobierno, luego de una larga deliberación, acordó primero establecer un órgano para estudiar y esclarecer la realidad de los hechos y luego suspender, de manera inmediata, a estas tres personas”, dijo Chaves.

El mandatario no precisó cuáles fueron los requisitos que estas tres funcionarias no cumplieron, pero aseguró que existe un criterio de la Procuraduría General que deja clara que la interpretación de la ley debe ser literal y que, por lo tanto, no se admite ningún condicionante en esta línea.

“Aquí es o los cumplen o no los cumplen (los requisitos) y la opinión de esta auditoría es que no los cumplen”, agregó.

El Presidente añadió que el país no puede darse el lujo de tener acéfala “a la empresa más grande de Centroamérica” y que, como resultado, el Consejo de Gobierno nombró esta misma tarde, de manera temporal, a Diana Valverde, Henry Guevara e Ileana Murillo para llenar esos cupos en la junta directiva mientras avanza la investigación.

En ese sentido, añadió, el Consejo también acordó elevar el caso de manera inmediata al Ministerio Público para que investigue si la pasada administración incurrió o no en un ilícito al nombrar a estas tres personas y, de ser así, determinar las sanciones penales correspondientes por ese nombramiento ilegal.