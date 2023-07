Chaves sobre investigación por viaje a Europa: “Hay gente que le encanta desplegar estulticia”

“(Letonia) es un país miembro de la OTAN, de la zona euro, de la OCDE, de la Unión Europea. ¿Usted cree que yo hubiera sido tan irresponsable en la coyuntura actual, en la relación Europa-Estados Unidos, no para que no me critiquen, porque puede salir alguien a decir que yo necesito que me paguen unos cientos dólares y ni siquiera la comida o la dormida porque gracias a Dios tuve dónde quedarme? Eso es desplegar o la mezquindad más grande, como lo han hecho ciertos diputados, o la ignorancia y estupidez más atrevida que he visto yo en términos de política exterior de este país”, dijo.