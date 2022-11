Chaves sale al paso de polémica y afirma que, por ley, solo él puede decidir sobre embajadas

Por Juan José Herrera | 10 de noviembre de 2022, 18:13 PM

El presidente Rodrigo Chaves se refirió, este jueves, a la denuncia que lanzó ayer en el plenario la diputada del Frente Amplio Sofía Guillén, quien acusó al oficialista Alexánder Barrantes de ofrecerle “puestos y embajadas” a cambio de apoyar la emisión de $6 mil millones en eurobonos.

Durante una gira por Guanacaste, Chaves aseguró que no entraría “en dimes y diretes”, pero que la Constitución Política es clara en que solo el Presidente y el Canciller pueden tomar decisiones sobre embajadas y relaciones exteriores.

“Yo no sé quién andaba prometiendo o quién quiso que le prometieran o qué oyó qué o qué oye aquel, yo no me voy a meter en dimes y diretes, pero el único que puede hablar de eso soy yo y el señor Canciller, así de fácil.

Lea también Política Alexander Barrantes reta a Sofía Guillén que demuestre que le ofreció embajada “Quiero retar a la diputada Sofía Guillén a que nos expliqué, cuál es el nombre del puesto del cargo y la embajada que yo le ofrecí”, dijo el diputado.

“Ahí andan las bolas de esto y lo otro, y ahora si yo vuelvo a ver a alguien es porque le estoy haciendo ojitos para que apruebe los eurobonos y si la gente va al Estadio Nacional a despedir a la Selección, eurobonos… Costarricenses, maduremos”, dijo el mandatario con molestia.

Chaves insistió en que lo medular de esta discusión, para él, pasa por reducir el elevado pago de intereses que hoy enfrenta el país producto de su elevada deuda.

“Este es un tema país y a mí nadie me ha dicho ni una sola vez, no me han dado una sola razón técnica, de por qué Costa Rica tiene que desperdiciar miles de millones de colones al año en intereses simplemente porque no mejoramos la calificación de nuestra deuda, y todos los costarricenses que vemos estos temas sabemos que es una condición tener los $6 mil millones para mejorarla.

“Yo no tengo que explicar por qué el país desperdicia 80 mil millones colones al año, porque los eurobonos no sean $6 mil millones, porque estamos empujando, que lo expliquen los que no lo quieren, porque nadie ha podido dar una sola razón técnica”, defendió.

Lea también Política Sofía Guillén denuncia que diputado oficialista le ofreció embajadas a cambio de apoyo a eurobonos "Esas manifestaciones de la diputada Guillén me han ofendido enormemente", respondió legislador aludido.

Sobre la denuncia de Guillén, Chaves se limitó a decir que solo la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; la jefa de fracción, Pilar Cisneros; el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y él, eventualmente, son las personas autorizadas para entablar negociaciones sobre ese proyecto.

“Yo me quiero referir al fondo del asunto y no a dimes y diretes, yo en eso no me voy a meter, pero es que hay gente que le encanta”, finalizó.