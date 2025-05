Chaves responde a diputada oficialista que le pide nombrar un ministro de la Presidencia

El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, respondió a la solicitud que le hace la diputada oficialista, Ada Acuña, quien le pide nombrar un ministro de la Presidencia para facilitar las conversaciones entre el Ejecutivo y Cuesta de Moras.

Durante una visita a la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, el mandatario indicó que hablará con la legisladora; pero no se refirió a una posible designación de jerarca para esa cartera.

En varias oportunidades, el Presidente aseguró que no llenaría la vacante si Rodrigo Arias resultaba electo como cabeza del Directorio Legislativo, como finalmente ocurrió. En la antesala de esa votación, Acuña se refirió al tema.

“Venir a hablar con los 56 diputados no está siendo fácil. Yo creo que es muy importante que el señor Presidente, por los proyectos tan importantes que tenemos, piense en nombrar a una persona. Que si no es necesario, que si él considera que no es necesario hablar con el presidente del Directorio, que hable con los demás diputados. Son muchos diputados y yo creo que esa sensibilidad sí la ocupamos si queremos sacar los proyectos”, señaló la parlamentaria del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD).