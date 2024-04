Chaves pide retomar guardias médicas: “No vamos a negociar con un revólver en la cabeza”

"Lo que sí no se vale es tomar de rehenes, no estoy diciendo que todos los médicos lo hagan, estos dirigentes sindicales quieren tomar de rehenes a la población costarricense y decir: o me paga lo que yo considero, o dejamos de atenderlos. ¿Quién negocia con los que toman rehenes? Nadie, racionalmente", manifestó Chaves en conferencia de prensa.