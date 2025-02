Chaves niega reunión a Rodrigo Arias para definir nueva agenda de seguridad

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, rechazó la invitación que le hizo la cabeza de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, este martes, para definir una nueva agenda de seguridad.

En medio de la conferencia semanal previa al Consejo de Gobierno, el mandatario aprovechó para leer la carta que Arias le envió y cuestionar, punto a punto, la incitación.

En ese ejercicio, calificó como una “ruta vergonzosa” la agenda de 10 proyectos que los supremos poderes habían trazado hace un año y de la cual se convirtieron en ley ocho iniciativas.

“No me diga, Rodrigo Arias, que la violencia no da tregua, es que usted y el Congreso que usted preside y el Poder Judicial les dan demasiada tregua a los criminales”, aseveró.

Chaves cuestionó, sobre todo, la negativa que tanto Arias como Orlando Aguirre tuvieron para el debate público al que él los retó sobre el trabajo de los supremos poderes a finales del año anterior.

“Cuando tenga la hombría, la valentía, el patriotismo de pararse a la par mía junto con don Orlando Aguirre a decir qué es lo que está verdaderamente mal en este Poder Judicial y en la infertilidad de su Asamblea Legislativa, ese día me llama. Con cartitas así usted no me va a hacer perder el tiempo. Si sabe contar, Rodrigo Arias, no cuente conmigo en sus objetivos politiqueros”, finalizó.