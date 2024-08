Chaves llena de críticas informe técnico contra nueva “Ley Jaguar”

El presidente Rodrigo Chaves y la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, arremetieron este miércoles contra el criterio de Servicios Técnicos que recomendó al Plenario no llevar la nueva “Ley Jaguar” a referendo.



El documento, dado a conocer ayer, advierte, entre otras, que la ley toca temas de carácter crediticio, algo que está constitucionalmente prohibido para esas consultas populares.

“A veces, los informes son una opinión llevada a menos; pero, a veces, depende de quién sea el cliente que lo quiere usar, son informes tomados muy a pecho por la Asamblea”, aseguró Fernández antes de afirmar que el informe está lleno de “errores vergonzosos”.

“Es una completa barbaridad y un absurdo jurídico (…) Se está haciendo una interpretación de que lo que estamos incluyendo en la 'Ley Jaguar' es un crédito o un endeudamiento, la 'Ley Jaguar' en ningún lado tiene una deuda o un endeudamiento, ningún contrato de naturaleza financiera, lo que trae es una confirmación a lo que ya existe en la ley de Costa Rica”, insistió la ministra.

“Francamente, no sé si es que no han entendido el espíritu de la ‘Ley Jaguar’ o se están haciendo los que no están entendiendo”, añadió.

Chaves repitió esas mismas críticas, pero fue más allá, pues cuestionó además a uno de los firmantes de ese criterio, puntualmente a Tonatiuh Solano Herrera, jefe del Departamento de Investigación de ese órgano jurídico del Congreso.

El mandatario lo señaló por su pasado como militante del Partido Liberación Nacional y los cargos que desempeñó en gobiernos verdiblancos; pero, sobre todo, por las críticas que abiertamente ha hecho contra la gestión de su Gobierno y la suya en particular.

“Él se tuvo que haber inhibido por lo que es y ha sido en la política nacional, por las manifestaciones groseramente ofensivas contra el Presidente de la República, a título personal, y en la anticipación de criterio en medios públicos sobre la ley que ahora debe ordenar un criterio técnico.

“¿Será demasiado autoritario decirle a Rodrigo Arias que él se debe recusar de esto y ordenarles a los diputados que ese criterio lo tienen que echar a la basura porque está contaminado de sesgos partidarios? ¿Que es una copia casi que plagiada de lo que ya la Contraloría dijo y que, por eso, es un texto que no vale nada?”, ironizó Chaves luego de que ayer el propio Arias lo calificara como autoritario.

El criterio de Servicios Técnicos, si bien no es vinculante, sí tiene un peso importante en el Congreso, porque esa evaluación jurídica es un filtro relevante de los diputados sobre los proyectos de ley que analizan.

Los legisladores de diferentes fracciones de oposición adelantaron ayer que, tras ese informe, está claro que no podrían apoyar la intención del Ejecutivo de llevar la nueva “Ley Jaguar” a referendo.