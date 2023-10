Chaves llama a fiscal a llevar caso Aldesa a juicio antes de que denuncias prescriban

"A don Carlo, con todo respeto, yo no le puedo pedir explicaciones, no le puedo hacer nada más que mencionarle que él tiene una oportunidad histórica como fiscal general para que se acabe el silencio y para que él y su respetable oficina puedan demostrar que, por lo menos, esto va a llegar sin prescribir a un juicio, donde el Poder Judicial, en el ejercicio de su independencia y sus competencias constitucionales, pueda decir si esto fue una estafa o no. Y que entonces ya cada quien asuma lo que corresponde y el país pueda continuar en otros enormes casos", dijo el mandatario.