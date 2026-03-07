Chaves está a un veto de igualar récord de hace 24 años

El Gobierno de Rodrigo Chaves está a un veto de igualar el récord que impuso, hace 24 años, la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

El expresidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró 13 vetos al término de su mandato, apenas uno más de los 12 que lleva Chaves hasta el día de hoy, a falta de dos meses para dejar el poder.

Según datos del Departamento de Gestión Documental y Archivo de la Asamblea Legislativa, el de Rodríguez es el Gobierno con más vetos en lo que va del presente siglo: Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006) no registró ninguno, Óscar Arias solo promovió uno en su segundo mandato; Laura Chinchilla firmó dos; Luis Guillermo Solís cinco y Carlos Alvarado, nueve.

Chaves, por su parte, llegó esta semana a 12, luego de anunciar su rechazo al proyecto que habilita el uso de vías públicas para realizar eventos deportivos.

Además, tiene en el horno otro ya anunciado contra el proyecto de ejecución de la pena, que por plazos legales deberá presentar, a más tardar, la próxima semana.

La administración actual ya había sido noticia no solo por ese importante número de vetos, sino también por imponer un récord de resellos: en cinco oportunidades la Asamblea Legislativa impuso su voluntad y aprobó una ley pese al rechazo de Zapote.

Puntualmente, el Congreso respaldó las exclusiones de Procomer y el Sistema 9-1-1 de la regla fiscal; la prórroga de concesiones del Depósito Libre Comercial de Golfito; la cuestionada ley para sacar a Costa Rica de la “lista gris” de la Unión Europea y la ley para permitir allanamientos 24/7.

Chaves todavía puede decidir sobre todos los proyectos que lleguen a Zapote hasta el 30 de abril próximo. En esa lista está, por ejemplo, la cuestionada reforma para obligar a las entidades financieras a indemnizar a las víctimas de estafa, una propuesta que ya se votó en segundo debate y sobre la cual no se conoce la postura del Ejecutivo.



