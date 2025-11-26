Chaves dijo que tiene solución al tema de frecuencias pero no la dará a conocer escudándose en orden de la Sala IV

El presidente Rodrigo Chaves aseguró este miércoles que tenía listo un plan para “sacar adelante” la cuestionada subasta de frecuencias de radio y televisión que impulsa la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), pero que no lo dará a conocer luego de la medida cautelar que dictó hoy la Sala Constitucional.

El mandatario, Casa Presidencial y la fracción oficialista habían hecho una campaña de expectativa sobre ese anuncio en los días previos, asegurando que esta tarde se conocería la postura del mandatario sobre el tema que ha dominado la discusión en los últimos días.

“Yo tenía el anuncio hoy de cuáles son los siguientes pasos, pero de la manera más predecible del mundo, risiblemente predecible, la Sala IV se me trató de adelantar diciendo ‘todo el mundo quieto en base, aquí no se puede hacer nada hasta que yo decida’.

“Entonces no le voy a decir qué es lo que íbamos a hacer nosotros con SUTEL, cómo íbamos a negociar y sacar el tema adelante de una manera que yo estoy seguro va a ser satisfactoria para todos los costarricenses, excepto quienes le han ordeñado y sangrado a la vaca para hacerse multimillonarios ellos”, aseveró.

En su lugar, Chaves arremetió contra diputados, magistrados, candidatos y medios de comunicación que han levantado la voz por la exclusión que la subasta de SUTEL provoca entre emisoras y televisoras, sobre todo luego de que se conociera que solo se hicieron 25 ofertas para las más de 80 frecuencias disponibles.

“Los pasos específicos habíamos trabajado todo el fin de semana, lunes y martes, pero diay, Paul Rueda (magistrado instructor de la medida cautelar) se encargó de que sea mejor que no se los cuente hoy hasta que ellos nos digan qué piensan del fondo, porque si nosotros damos la solución qué van a hacer la red de cuido es matar esa iniciativa del Gobierno”, añadió.

El mandatario sí adelantó que tiene listo un proyecto de ley para excluir de la subasta a las emisoras y televisoras católicas y evangélicas, de manera que estas puedan acceder a las frecuencias de manera gratuita.

Chaves dijo que “socializará” ese proyecto con uno presentado por el diputado y candidato de Nueva República, Fabricio Alvarado, para dar una solución a ese sector que también quedó fuera de la subasta alegando costos impagables.

“Ayer hablé con Fabricio Alvarado porque hay un tema que él y yo tenemos en común que era decirle a las estaciones religiosas que bajo ningún punto de vista vamos a impedir sus labores de evangelización y persuasión”, dijo.

La medida cautelar de la Sala IV se mantendrá hasta que se resuelvan los recursos de amparo presentados contra el proceso de subasta.