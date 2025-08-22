Chaves dice que aportará como prueba mensaje de texto que le envió Bulgarelli

El presidente Rodrigo Chaves aportará como prueba en el caso BCIE un mensaje de “año nuevo” que, supuestamente, le envió el productor Christian Bulgarelli.

Incluso, el mandatario lo leyó este viernes en medio de la comparecencia que tuvo en la Asamblea Legislativa frente a la comisión especial que analiza el levantamiento de su fuero de improcedibilidad o inmunidad, por la acusación de la Fiscalía de presunta concusión.

“Con sentido común, uno sabe que una persona que está presionada a hacer algo contra su voluntad no es una persona que tenga sentimientos emotivos a menos de que argumente que tiene el síndrome de Estocolmo, que sería el colmo. Le voy a leer, y lo vamos a incorporar como parte de evidencia, un mensaje que me envía uno de los Christian Bulgarelli”, indicó Chaves antes de proceder a leer su celular.

El mandatario indicó que dicho contenido se lo envió Bulgarelli el 31 de diciembre de 2022, a las 7:43 p. m.

"Señor, buenas noches, lo interrumpo un par de segundos para agradecerle profundamente por la oportunidad de trabajar para usted y con usted, este año ha sido solo el comienzo de cosas que hasta hace muy poco tiempo parecían imposible para este país y es gracias a usted, a su liderazgo diferente, a su energía que atrae a la gente como yo a trabajar por este país, aquí me tiene señor, dispuesto a darle lo mejor de mí y de mi gente, tiene mi cariño y lealtad, abrazo inmenso. Feliz año, salud", citó Chaves.

Tiempo después de la lectura, el presidente indicó que “en teoría, en la mentira de Bulgarelli, y en la mentira de Carlo Díaz y 15 magistrados en el momento en que este señor escribió este mensaje estaba siendo presionado para darle dinero de él, porque ya no era del BCIE, $32.000 a su amigo Federico Cruz Saravanja”.

Chaves le señaló a su abogado, José Miguel Villalobos, que se lo iba a enviar para aportarlo y que si “hay que certificarlo, con gusto le doy el teléfono a un perito”.

Este medio trató de contactar a Christian Bulgarelli para conocer su versión sobre lo expuesto por el Presidente; pero al momento de publicación de la nota, no fue posible conocer su criterio.