Chaves cuestiona a Aresep por tarifas mínimas de revisión técnica vehicular

El presidente Rodrigo Chaves aseguró que conversará, la tarde de este lunes, con el ministro de Transportes, Luis Amador, una solución a la tarifa mínima que, por ley, se debe cobrar por la revisión técnica vehicular.



El mandatario reaccionó con molestia ante la postura de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), que recordó que el futuro concesionario de ese servicio deberá apegarse a los montos que hoy están establecidos.

“No se vale que el regulador diga 'ah no, no se puede, tiene que costar más alto', esa conversación la vamos a tener ahora en la tarde también, a mí no me parece que se valga y habría que hablar muy bien con la persona encargada de esa área porque cómo le explica usted al pueblo de Costa Rica poner precios mínimos cuando hay alguien que quiere vender más barato”, dijo Chaves.