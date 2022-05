Chaves critica al gobierno de Alvarado en Foro Económico Mundial

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, criticó al gobierno de Carlos Alvarado y su “herencia” en medio de su participación en el Foro Económico Mundial, celebrado esta semana en Davos, Suiza.



Ante la directora para América Latina del Foro, Marisol Argueta, y los presidentes de Colombia (Iván Duque), República Dominicana (Luis Abinader) y la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, el mandatario aseguró que recibió una “casa muy desordenada” y que Costa Rica “no lo hizo tan bien” en medio de la pandemia del COVID-19.

Argueta le dijo a Chaves que él se “libró” de tener que lidiar con los desafíos que supuso la pandemia en sus inicios y los efectos severos de esta en la economía y la salud del mundo, una afirmación que el Presidente rechazó.

“Yo no me libré de nada, al revés, estoy heredando lo que hay que corregir porque, desafortunadamente y contrario a las experiencias que han comentado mis colegas, Costa Rica no lo hizo tan bien y más bien hemos tenido un deterioro muy importante”, añadió.