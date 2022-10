Chaves arremete contra diputados por recortes presupuestarios y resellos de leyes

El presidente Rodrigo Chaves arremetió contra los diputados de la Asamblea Legislativa, este miércoles, por los recortes al presupuesto nacional para el pago de intereses, aprobados ayer, y los resellos de la última semana a dos leyes que él había vetado.



Con nombres y apellidos, el mandatario señaló a ocho legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios y le pidió a la ciudadanía “fijarse bien quiénes son y qué están haciendo”, luego de tildarlos de irresponsables y de violar principios presupuestarios en contra de la estabilidad fiscal del país.

“Hay gente que está diciendo, en la Asamblea Legislativa, no, yo no le quiero cortar a ninguna institución, nada más hago una moción para quitarle a la partida del pago de intereses plata para dárselas a las asociaciones de desarrollo de mi cantón, de mi provincia, dárselas a proyectos favorecidos, etc.