Chaves anuncia prometido veto a proyecto de ejecución de la pena

El presidente Rodrigo Chaves cumplió su promesa y vetó el proyecto de ejecución de la pena, aprobado la semana pasada por el Congreso y presentado este miércoles al Poder Ejecutivo para su sanción.

En su conferencia de prensa semanal, Chaves no solo arremetió contra el grupo de 33 diputados que respaldó la propuesta sino además contra la Corte Suprema y el resto del Poder Judicial, proponentes de la reforma.

“Esta es una ley nefasta que solo busca debilitar la disciplina y el rigor del castigo de los criminales y sobre todo de aislarlos de la gente buena. “Esa ley prioriza los derechos de los asesinos, violadores y narcos por encima de la gente honesta”, dijo el mandatario antes de acusar “corrupción política” entre algunos diputados y el Poder Judicial.

Chaves ya había externado, junto al Ministerio de Justicia, su oposición absoluta al proyecto que define las reglas en que las autoridades ejecutan las sentencias que emanan de los jueces.

De hecho, el Ejecutivo mantiene en la corriente legislativa una propuesta para este mismo tema que elimina la última palabra que hoy tienen los jueces de ejecución de la pena en los procesos, algo que el Gobierno adversa.

“La Ley de Ejecución de la Pena no es un portillo abierto ni un beneficio automático. Es una herramienta seria que ordena el sistema, protege a la sociedad y garantiza que las oportunidades de reinserción estén condicionadas al estudio, el trabajo y el cambio de conducta”, aseguró este mismo miércoles el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, también señalado por Chaves hoy.

El mandatario, que tendrá 10 días para presentar el veto, también advirtió a los diputados sobre la posibilidad de resellar la propuesta, algo que necesitaría 38 votos.

“Cualquier diputado que vote por el resello debe ser señalado, por decirlo amablemente”, finalizó.

