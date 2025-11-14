Chaves ante solicitud de desafuero: “Es como acusar a alguien de echarle leche a su café”

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, alegó la mañana de este viernes que el proceso que le sigue el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por presunta beligerancia política, equivale a que una persona sea acusada por “echarle lecha a su café”.

Durante su comparecencia ante la comisión especial de la Asamblea Legislativa que estudia el pedido de levantamiento del fuero hecho por la Autoridad Electoral el 8 de octubre anterior, el mandatario reiteró lo que ha sostenido desde entonces: que el ilícito que se le atribuye no existe en la Constitución Política, en el Código Penal ni en el Código Electoral, y por ende, cree que es improcedente la gestión de los magistrados.

"No estoy aquí porque cometí un delito, ni siquiera se me acusa de un delito, porque ese delito no existe. Eso es como acusar a alguien de echarle leche a su café, pueblo de Costa Rica. Eso no es delito. No existe la palabra beligerancia en la Constitución, ni en el Código Penal, no existe siquiera en el Código Electoral, y aquí estoy defendiéndome de un delito que no existe", aseveró el mandatario.

No obstante, el gobernante omite el principio de imparcialidad que la Carta Magna impone en su artículo 95, inciso 3, a todos los funcionarios públicos.



Noticia en desarrollo.