Chaves admite que presidenta del PANI lo alertó sobre denuncias contra Álvaro Ramos

El presidente Rodrigo Chaves admitió este miércoles, en conferencia de prensa, que la ministra y presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza, lo llamó para alertarle sobre las denuncias que se presentaron contra el candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos.

Lo hizo en medio de un discurso en el que tanto él, como la propia Garza, defendieron la independencia y autonomía de la institución ante las denuncias de “instrumentalización” que Ramos y otras figuras de oposición han señalado.

“Cuando doña Kennly me llamó que es un tema políticamente sensible, si no me hubiera llamado yo me molesto, (dijo) ‘vea don Rodrigo, acaban de poner varias denuncias contra un candidato a la Presidencia’. Cuénteme, vi el video, sí me parece y tengo mi opinión personal con respecto al video y los comentarios fueron muy críticos”, dijo Chaves.

Las palabras del mandatario avivan las quejas de adversarios y otros actores políticos que aseguran que su Gobierno está instrumentalizando al PANI para atacar a adversarios políticos, en este caso, el aspirante del PLN.

Chaves incluso afirmó no tener dudas de que el discurso que dio la pequeña en una actividad privada fue aprendido.

“Hay una denuncia, el señor (Álvaro Ramos) dice yo me apersono, lo entrevistaron por video y ahí está el proceso. Hay varias denuncias, hubo un escándalo en redes sociales que ustedes vieron los comentarios, porque esta adorable niña de 8 años se aprendió un discurso, es obvio que eso no fue improvisado ni espontáneo”, aseveró Chaves.

La ministra y presidenta ejecutiva del PANI aseguró que están obligados a actuar incluso sin denuncia e insistió en que se trata de una institución autónoma que no debe “pedir permiso para actuar”.

“El PANI no tiene permiso para dudar, pero tampoco tiene que tener permiso para actuar, es una institución autónoma. La Constitución Política nos obliga, tenemos un mandato legal y además recordemos que Costa Rica suscribe la Convención de Derechos del Niño, no actuar más bien implicaría desatender nuestra obligación.

“Ante una denuncia, e incluso el Código de Niñez nos obliga que ante una sola sospecha de que hay un niño ante una violación de derechos, una afectación a su imagen o integridad, el PANI está obligado. No importa si la persona o los padres tienen un apellido bonito, el Patronato debe atender en tiempo y forma”, aseveró la jerarca.

El caso

En el video que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación se observa a la hija del candidato dar un mensaje ante un grupo de adultos.

"Costa Rica está en peligro. Costa Rica está en el pico de la montaña y está por caer. Costa Rica es un país que está entre el bien y el mal, con un presidente que es un dictador y depende de nosotros los liberacionistas estar de pie, derrotar al mal y vamos a ganar para que podamos tener el país que queremos", señaló la niña.

Este martes, por la noche, el propio Ramos y su esposa, Cristie Castro, emitieron una declaración conjunta en la que explicaron que su hija había decidido dar unas palabras “de manera espontánea” en una casa privada; mensaje que captado en video y difundido en internet.

El aspirante y su esposa subrayaron que el audiovisual no fue divulgado por ellos y que tampoco avalaron tales publicaciones, al tiempo que hicieron ver que este se viralizó por acción de terceros.

Chaves insistió en que es falso que el PANI actuara de oficio y para “joder” a Ramos.

“Hubo denuncias y el PANI no podía quedarse quedito. Tiene una obligación, por ley, hasta de haber actuado de oficio. Entonces lo que hizo el PANI, que además es una institución muy descentralizada, fue responder a estas denuncias”, finalizó.

