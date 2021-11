CFIA se dice "atado de manos" para sancionar a ingenieros en función pública

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) se dice "atado de manos" para sancionar cualquier irregularidad en profesionales que se desempeñan en la función pública.

El director del CFIA, Olman Vargas, explicó ante los diputados que investigan el escándalo “Cochinilla” que un fallo de la Sala Constitucional, en 1998, le quitó al colegio esa posibilidad legal, haciendo su marco sancionatorio exclusivo del ejercicio privado.

Eso impide, por ejemplo, que se sancione o investigue a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) señalados en el expediente judicial de ese caso.

La noticia causó revuelo entre los legisladores, quienes reaccionaron con indignación ante esa realidad que, afirman, crea un “manto de impunidad” alrededor de la función pública.

“Esto es un callejón sin salida, porque la Contraloría nos dice que no puede sancionar sobre aspectos técnicos porque no tiene esa capacidad que sí tienen ustedes, pero que entonces no pueden ejercer (…) Ustedes están creando un manto de impunidad por la interpretación que le están dando a ese voto de la Sala”, cuestionó el frenteamplista José María Villalta.