Cena de gala reúne a líderes mundiales previo al traspaso de poderes en el país

La noche de este jueves, el Teatro Nacional fue escenario de una cena de Estado ofrecida por el presidente saliente Rodrigo Chávez en honor a la presidenta electa Laura Fernández, quien este viernes asumirá oficialmente como la mandataria número 50 en la historia del país.

Al evento asistieron 89 delegaciones internacionales, entre ellas presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, representantes diplomáticos y figuras de organismos internacionales.

Destacó la presencia del rey Felipe VI de España, el presidente de Chile, Luis Antonio Cans, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, así como representantes de Estados Unidos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.

La cena marcó el inicio de las actividades oficiales que culminarán este viernes con el traspaso de poderes en el Estadio Nacional, donde se espera la asistencia de más de 27.000 personas.

Desde las 8 de la mañana se realizarán actividades culturales y, a las 11, se llevará a cabo la ceremonia oficial en la que Chávez entregará la banda presidencial a Fernández.

Las autoridades han dispuesto cierres viales y operativos de seguridad en los alrededores de La Sabana y el Estadio Nacional, con desvíos en puntos estratégicos para facilitar el tránsito de las comitivas internacionales y garantizar la seguridad de los asistentes.

Entre los invitados nacionales estuvieron la presidenta del Poder Legislativo, Yara Jiménez, diputados oficialistas y miembros del nuevo gabinete, que asumirá funciones este viernes.

La velada se convirtió en un espacio de encuentro diplomático y político, en vísperas de un cambio de gobierno que promete continuidad en varias áreas de la administración pública.