CCSS justifica en emergencia millonaria compra de guantes pagados con sobreprecio

Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social justificaron en el estado de emergencia provocado por la pandemia del COVID-19 la compra de 15 millones de guantes de nitrilo pagados con sobreprecio.



En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, el presidente Román Macaya y el gerente general Roberto Cervantes explicaron por qué la institución autorizó en marzo anterior esa compra pese a que la comisión técnica advirtió un aumento de 750% con respecto al último contrato (2016).

“La junta directiva también cuestionó esto mismo y se le explicó igual, que es que los modelos de revisión no están diseñados para compras en medio de una pandemia y esto de que no se sepa cuál es el costo para el oferente no es nuevo, lo vemos todos los días para los medicamentos, eso siempre es prácticamente secreto de Estado, vemos el precio pero no el costo”, dijo Macaya.