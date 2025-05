Caso "Pista Oscura": Exministro Mauricio Batalla valora recurso contra su detención

El exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, valora distintas posibilidades legales para combatir su detención en el caso de presunta corrupción conocido como "Pista Oscura".

Así lo dieron a conocer el exjerarca y su defensor, Gerardo Chaves, a la salida de la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Desde el 13 de mayo anterior, apenas unos minutos después de la captura de su cliente, el abogado enfatizó en que la aprehensión y el allanamiento pudo haberse evitado si a Batalla se le citaba a declarar.

Pero durante el fin de semana, Chaves se percató de un elemento con el que no contaba en aquel momento: su cliente se había apersonado en el expediente en el que era investigado.

En tanto, Batalla explicó, que desde hace más de seis meses, él se presentó a la Fiscalía General —que en aquel momento lo investigaba en virtud de su fuero— e hizo saber que estaba enterado de la pesquisa que se le seguía.

Pero el exministro también reprochó que el Ministerio Público ordenara su aprehensión, a pesar de que sabía que no se le iba a pedir prisión preventiva al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.

"Me parece que esas 42 horas (que estuvo bajo arresto), que no se las deseó ni mi peor enemigo, no eran necesarias, empezando porque la Fiscalía no iba a pedir lo que era una medida tan gravosa como la prisión preventiva", subrayó el exjerarca.