Por Yessenia Alvarado | 31 de mayo de 2022, 21:10 PM

La Casa Presidencial dejó a los diputados sin trabajo para la sesión de este martes.



A las 11:58 minutos de la mañana, dos minutos antes de la hora límite, la Casa Presidencial entregó a la secretaria del Congreso los proyectos que proponía para que fueran analizados en la sesión del martes.

“Los proyectos convocados no lograron entrar a tiempo en el orden del día, hay que considerar, su revisión y acomodo, según las reglas establecidas en el artículo 35 del reglamento, se estila que el orden del día esté disponible al mediodía”, dijo Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa.

El tiempo tan ajustado provocó que los diputados se quedaran sin trabajo para la sesión, pues el reglamento establece que, si los proyectos se entregan a destiempo, no pueden ser analizados.

“Es necesario que el Poder Ejecutivo revise los ajustes pertinentes, para que esas convocatorias lleguen a tiempo, que no lleguen con cortísimos plazos que hacen imposible que podamos conocer los proyectos de ley y que además de convocarlos, realizar un trabajo más intenso en la construcción de acuerdos con el resto de las fracciones para generar un avance en los proyectos de ley”, explicó Jonathan Acuña, jefe de fracción del Frente Amplio. Lea también Política Diputada cuestiona valía de decreto presidencial para atender 'hackeo' La liberacionista Andrea Álvarez insistió en que, aunque el decreto se anunció a inicios de mayo, aún no se conoce ninguna acción del Gobierno para atender esa problemática.

“Muy lamentable la situación que estamos viviendo en el Plenario, ya que la convocatoria ha sido realmente poca, hemos visto como nos hemos tenido que retirar en horas muy tempranas por falta de proyectos, habiendo tanta urgencia de estos a favor de todos los costarricenses”, destacó Paulina Ramírez, diputada del PLN.

“La Asamblea Legislativa necesita que se envíen proyectos a tiempo para poder sesionar, existen reglamentos que estableces los plazos para la confección de la agenda de Plenario, y esos plazos son de acatamiento obligatorio, no solo para la Asamblea Legislativa, sino también para Presidencia de la República”, agregó Gilberto Campos, diputado Liberal Progresista.

¿Qué dice el partido de Gobierno al respecto?

“La convocatoria del Poder Ejecutivo llegó a las 11:58 a. m. y por dos minutos no lo quisieron meter en la agenda del día, yo quiero destacar que no es que no haya proyectos, hay muchos de fondo que el Ejecutivo ha mandado a la corriente Legislativa y para que se puedan votar en Plenario. Sin embargo, las diferentes fracciones, o han pedido tiempo o piden reenviar algunos proyectos a Comisión”, explicó Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido de Gobierno.

En este periodo legislativo le toca a la Casa Presidencial convocar los proyectos que los diputados deben discutir.