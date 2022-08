Carlos Alvarado denunciará penalmente a representantes de canal interoceánico

Por Eric Corrales | 22 de agosto de 2022, 20:56 PM

El expresidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que denunciará penalmente a representantes del canal interoceánico (CANSEC) por lo que considera es una infamia contra su nombre.



Específicamente, se refiere a lo externado este lunes en la Comisión Especial de Desarrollo de la Infraestructura de la Asamblea Legislativa, cuando los representantes de CANSEC informaron que el expresidente de la República y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, le exigieron supuestamente una “comisión" de unos miles de dólares, a cambio de llevar adelante la propuesta del canal seco.

“Rechazo categóricamente las mentiras dichas ante una Comisión Legislativa por representantes del proyecto Canal Verde Interoceánico de Costa Rica o Grupo CANSEC.

“Ejercí siempre con probidad y honradez absoluta mi cargo. Lo dicho hoy por esas personas es una falsedad absoluta. He tolerado las críticas, incluso injustas, porque lo estimo parte de mi deber democrático. Pero no toleraré una infamia contra mi honor.

“En consecuencia, he instruido a mis abogados para que inicien de inmediato las acciones legales para denunciar penalmente a las personas que dijeron esa falsedad, y para que la empresa que representan afronte su responsabilidad”, expresó Alvarado en sus redes sociales.





Al igual que Alvarado, el exministro Méndez mostró su molestia y aseveró que "no tolerará las falsedades expresadas".

"Ante las graves declaraciones de la representante de una empresa relacionada con un proyecto de canal seco expresadas hoy en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, he solicitado a mi abogado presentar una querella por difamación y calumnia en contra de esa persona y de la empresa que representa.



"No toleraré las falsedades expresadas, tendrán que ir a responder ante los tribunales de justicia.



"No permitiré que se juegue con mi nombre y mi trayectoria de 60 años en la función pública. Le he servido al país con total honestidad y rectitud", acotó el exministro..



En las declaraciones también mencionaron que, la "transacción", supuestamente, estuvo involucrado como mediador el exdiputado y actual embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca.



El exdiputado no tardó en manifestar su malestar por las declaraciones emitidas y, aseguró, que también va a proceder penalmente.

"Ante las declaraciones absolutamente injuriosas, manifestadas por una señora de apellido Ambrosio, en la Comisión Legislativa de Infraestructura, desmintiendo con total vehemencia, que haya servido de interlocutor, para pedir algún tipo de dádiva, por el proyecto Canal Seco.



"He instruido a mis abogados para que mañana mismo, procedan con la denuncia penal respectiva, dada esta ilógica declaración", dijo Abarca.

Por estas razones es que, en la Comisión de Infraestructura, se aprobó una moción para investigar las fuertes declaraciones.