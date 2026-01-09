Carlos Alvarado a Rodrigo Chaves: "Su gran talento es ser un gran mentiroso"

El expresidente Carlos Alvarado apareció para reaccionar a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y difundió un video en el que lo calificó de “mentiroso”.

Chaves había afirmado que “la pensión no es renunciable, Carlos Alvarado lo que está haciendo es ahorrando a hacer interés, porque al final la va a llegar a recibir”.

Ante esas palabras, Alvarado respondió, “usted es un gran mentiroso y le ha mentido a Costa Rica sobre la pensión. No me use a mí como justificación. Usted tome una decisión como adulto: gobernar es ser responsable y ser presidente es ser el más responsable de todos”.

El exmandatario también señaló que a él le tocó gobernar en tiempos difíciles, donde tuvo que tomar decisiones muy duras, pero afirmó que una de sus malas decisiones fue traer a Chaves al país.

“Creo que muchas le hicieron bien al país; en otras me equivoqué. Pero si en algo me equivoqué fue en traerlo a usted al país, y por eso le pido perdón a todos los costarricenses por ese error que cometí. Su gran talento es ser un gran mentiroso”, aseveró Alvarado.

Este es el segundo expresidente que se pronuncia contra Chaves en los últimos días. La primera en hacerlo fue Laura Chinchilla.