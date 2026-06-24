Carlo Díaz sugiere que DEA o FBI realicen pruebas de polígrafo a jerarcas

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, sugirió este miércoles que sean la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI) quienes realicen las pruebas de polígrafo que el Gobierno de Laura Fernández puso como condición para participar en las reuniones de “Fuerza Élite”.

Lo hizo ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico luego de que el oficialista Fernando Obaldía le preguntó si tenía “miedo” de realizarse esa prueba o si su negativa pasa por querer ocultar algo.

“Cuando ella (Laura Fernández), los ministros y todas las personas que participan ahí nos sometamos a una prueba estándar para todos, yo me la voy a hacer. Yo no tengo problema.

“Cuando nos sometamos todos, con un organismo serio, que por ejemplo le podríamos decir a la DEA, creo que ahí sí va a ser un show importantísimo, que vayamos todos y nos sometamos todos y que sea la DEA o el FBI el que nos haga ese polígrafo; yo con todo gusto lo hago”, aseveró.

Díaz cuestionó que realizarse una prueba de polígrafo con una empresa privada y paga, como sucede con las que impulsa el Ejecutivo, abre la posibilidad de que los exámenes se manipulen a favor de uno u otro interés.

“No tengo nada que ocultar, no tengo ningún temor y lo que quiero es que se haga en las mismas condiciones, no pagándole a una empresa. Yo jamás le voy a pagar a una empresa para que manipulen una prueba y posteriormente salga yo cuestionado.

“No tengo nada que me cuestionen, tengo cuatro años recibiendo ataques y sé que han buscado y rebuscado y hecho todo lo posible por ver cómo manchan mi imagen y lo siguen haciendo”, añadió.

Díaz ya había dicho, días atrás, que está dispuesto a cumplir con ese requisito que puso Fernández para participar de las reuniones, pero que no lo haría bajo esas condiciones.

En una línea similar actuó el director interino del OIJ, Michael Soto, quien se realizó la prueba de manera particular y presentó los resultados al Gobierno para poder asistir a esas citas.

Fernández ha defendido, desde la campaña electoral, que ese es un filtro para garantizar que no haya infiltración del crimen organizado en las altas esferas del Gobierno y que además se asegure que los jerarcas sean probos en temas como corrupción o narcotráfico.

De hecho, este lunes la mandataria anunció la destitución de siete directores de diferentes cuerpos policiales tras fallar en el "detector de mentiras".



