Candidatos rechazan intromisión de pastores evangélicos en campaña presidencial

Diferentes candidatos presidenciales repudian que la candidata del PPSO, Laura Fernández, busque utilizar la fe como moneda de cambio para conseguir votos tras supuesto pacto con pastores evangélicos.



Esto tras conocerse que el Foro Mi País, integrado por reconocidos pastores cristianos, promueve a la candidata oficialista Fernández desde sus congregaciones (vea video adjunto de Telenoticias).



Recientemente, trascendió la circulación de panfletos en iglesias evangélicas, en los que se insta a votar por el Partido Pueblo Soberano y se detallan supuestos compromisos políticos asumidos por Laura Fernández con líderes religiosos.



Por este caso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación.



Los aspirantes a la presidencia como Claudia Dobles, Ariel Robles, Fabricio Alvarado y Álvaro Ramos coincidieron en que la fe no puede convertirse en moneda de cambio electoral.



En Costa Rica el código electoral, así como jurisprudencia reciente, prohíbe expresamente este tipo de injerencia.



Además, los candidatos señalaron que cualquier intento de condicionar nombramientos en el Poder Ejecutivo, el Judicial o en órganos como la Defensoría de los Habitantes, a cambio de apoyo religioso, resulta grave y contrario a la democracia.



Actualmente, el TSE analiza el caso de oficio, esto como parte de sus labores.

