Candidatos prometen devolver ROP, pero solo uno lo incluye en su plan de gobierno

Aunque la posibilidad de devolver los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) cada vez se posiciona más como un tema de campaña, lo cierto es que la gran mayoría de los aspirantes a la Presidencia de la República ni siquiera mencionan el tema en sus planes de gobierno.

De hecho, el único de los 20 candidatos que habla directamente de la posibilidad de darle a la ciudadanía los fondos del ROP es Luis Amador, del Partido Integración Nacional, y únicamente para compra de vivienda.

El exministro de Transportes menciona dentro de sus propuestas la posibilidad de utilizar los recursos del régimen para el pago de la prima para la compra de la primera casa, esto como parte de su plan nacional de vivienda.

Después de él, Laura Fernández, de Pueblo Soberano; y Eliécer Feinzaig, del Liberal Progresista, son los otros dos que hablan del ROP, pero ambos casos como parte de una estrategia para fortalecer ese régimen complementaria, no para entregarlo de manera anticipada.

Otro discurso

Lo curioso del caos es que, en debates y otras manifestaciones públicas, no son pocos los candidatos que han mencionado, como una promesa de campaña, la devolución inmediata del ROP a los contribuyentes.

En esa larga lista aparecen nombres como el de Ronny Castillo (Aquí Costa Rica Manda); Boris Molina (Unión Costarricense Democrática); Fernando Zamora (Nueva Generación); Claudio Alpízar (Esperanza Nacional) o Fabricio Alvarado (Nueva República).

Hasta ahora, la devolución anticipada de estos recursos solo aplica en casos de enfermedad grave o terminal del contribuyente, esto luego de una reforma recién aprobada por el Congreso.

Aun así, el Gobierno de Rodrigo Chaves recién convocó dos expedientes más que pretenden entregar esos dineros mediante rentas anticipadas, uno de ellos de la oficialista Ada Acuña y otro del independiente Gilberth Jiménez.

Hasta ahora, en esta y otras asambleas legislativas ha imperado la voz técnica de entidades como la SUPEN, que insisten en que el ROP no debe verse como un ahorro a la vista y que el retiro anticipado no solo afectaría al régimen y sus contribuyentes, sino también a aquellos que recibirían esos recursos y luego no tendrían recursos para enfrentar sus necesidades más básicas.