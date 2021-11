Candidato a diputado señalado en caso “Azteca” se niega a renunciar

El candidato a diputado por Guanacaste de Restauración Nacional, Manuel Acón, le comunicó la noche de este lunes a la dirigencia del partido que no renunciará a su aspiración de una curul en las elecciones de febrero próximo.



Tanto el partido como el candidato presidencial, Eduardo Cruickshank, le pidieron a Acón separarse de la contienda electoral luego de que su nombre apareciera en el expediente judicial del caso “Azteca” la semana anterior.

Según el informe, el político le habría pedido apoyo y patrocinio a Héctor Camelo Méndez, supuesto cabecilla detrás de la estructura criminal que legitimaba capitales mediante licitaciones de obra pública con el AyA.

“El señor Acón está renuente a renunciar. El partido recibió una carta anoche mediante la cual comunica que no va a renunciar porque dice que él definitivamente no ha hecho nada, que no hay ninguna causa abierta en su contra y que por lo tanto no renunciará”, dijo Cruickshank en conversación con este medio.