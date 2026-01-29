Candidata a diputada de Pueblo Soberano figura en investigación por presunto soborno

La Fiscalía Adjunta de Puntarenas mantiene en investigación una causa por el presunto delito de soborno en la que figura una candidata a diputada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).



Se trata de Ana Ruth Esquivel Medrano, de 56 años, quien ocupa el cuarto lugar en la papeleta legislativa del PPSO en la provincia de Puntarenas.

“La Fiscalía Adjunta de Puntarenas reiteró la consulta por número de causa y confirmó que, en efecto, el expediente se tramita en ese despacho y se encuentra en investigación, contra una mujer de apellidos Esquivel Medrano, por el presunto delito de soborno”, dijo el Ministerio Público por medio de un correo electrónico.

Ante la consulta de Teletica.com sobre la denuncia en su contra, la aspirante a diputada se refirió al tema y aseguró que continuará con su labor política.

“Ahora por todo denuncian, es una política tan grosera, tan ingrata, que ahora todos hacen una denuncia en este país, pero la verdad que yo no le tomo mucha importancia a eso, sino lo más importante es trabajar, seguir trabajando y no ver hacia los lados”, manifestó Esquivel.





Fuentes policiales confirmaron que los hechos denunciados ocurrieron el año anterior. Al parecer, la causa está relacionada con un caso en el que el hijo de la candidata, un hombre de 37 años de apellido Vargas, conocido con el alias de "Tatán", aparentemente agredió sexualmente a una joven, quien después lo denunció.

Posteriormente, en apariencia, Esquivel Medrano contactó a la supuesta ofendida y presuntamente le ofreció regalías y un posible puesto de trabajo en un proyecto en el golfo, con el objetivo de que retirara la denuncia; sin embargo, la ofendida no accedió.

El hijo de la aspirante a una curul por Pueblo Soberano también figura como investigado en dos supuestos homicidios.

Esquivel Medrano señaló que no brindará detalles del caso y que el asunto está en manos de su representante legal.

“La verdad nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, de verdad que esa gente por todo denuncia y, la verdad, no me preocupa porque no es así y ya eso está en manos de mi abogado, ahí no te puedo contestar más, está en manos de mi abogado. No te puedo dar detalles porque eso está con mi abogado”, indicó Esquivel.





En sus declaraciones, la candidata destacó su trayectoria de 30 años en política y el trabajo que afirma haber realizado en comunidades de Puntarenas, sobre todo con el sector pesquero y las mujeres.