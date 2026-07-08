Cancillería estudia cierre y apertura de embajadas por situación fiscal

La situación fiscal que atraviesa Costa Rica obliga a plantear una reconfiguración en el panorama diplomático.

En ese contexto, el canciller Manuel Tovar confirmó en una entrevista con Teletica.com que estudia el cierre de algunas embajadas y la apertura de otras.

"No puedo adelantar criterio en este momento, porque eso es un tema muy sensible, por supuesto, y usted entenderá que cerrar embajadas nunca es una noticia agradable. Nosotros hemos visto cómo algunos terceros países en el pasado han cerrado embajadas acá por cuestiones financieras, logísticas, y eso es una decisión sensible. "Ocurrirá en su momento, pero sí yo le puedo decir que hay zonas del mundo, regiones del mundo, en donde Costa Rica no está representada y donde hay unos flujos de comercio-inversión, donde hay una afinidad de valores, de principios, donde tenemos unas relaciones importantes y que no estamos presentes. Por ejemplo, en Escandinavia no tenemos una embajada residente, que es algo que vamos a valorar en el este de Europa", explicó el jerarca.

Así, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), Tovar y sus viceministros, Alexánder Peñaranda y Adriana Bolaños, tendrán una "discusión sopesada" sobre dónde se emplearán los recursos disponibles.

"Se trata de hacer más con menos", recordó el canciller en relación con la consigna del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, ante el recorte que anunció el 24 de junio pasado en los presupuestos de 2026 y 2027.



En esa línea, el jerarca destacó que las representaciones diplomáticas deberán tener un objetivo.

"Las embajadas de Costa Rica en el mundo tienen que, en primer lugar, cumplir un propósito; sea seguridad económica, en comercio, en inversión, seguridad nacional y, en segundo lugar, determinar si tenemos los recursos internos para hacerlo", enfatizó Tovar.

Desde el punto de vista del canciller, ese proceso es parte del ejercicio natural que ocurre según los intereses de un país y la política exterior que este planea echar a andar.

El canciller evitó dar un plazo de cuánto tomará el análisis, aunque aseguró que ya participó en la primera de varias sesiones de trabajo que planea llevar a cabo con las otras autoridades de la Casa Amarilla.

¿Cambios en Israel?

Este medio consultó a Manuel Tovar si ese reordenamiento del tablero diplomático incluye movimientos en Israel.

Lo anterior, en el tanto que la oficina del presidente de Israel, Isaac Herzog, informó el 11 de mayo anterior —cuando concluyó una visita al país— que la mandataria costarricense, Laura Fernández, expresó su disposición de elevar la representación en Jerusalén al rango de embajada.

"Esa es una decisión que será valorada en su momento. Al día de hoy no hemos tomado esa decisión política", indicó el canciller.

Una decisión como la antes indicada revirtiría otra como la adoptada hace 20 años por la segunda administración de Óscar Arias, quien había trasladado la sede diplomática de Jerusalén a Tel Aviv, en la búsqueda de un alineamiento con la práctica internacional de la mayoría de las naciones.

De darse la eventual apertura de una embajada en Jerusalén, se vislumbran implicaciones diplomáticas dada la disputa en torno a esa ciudad que mantiene Israel con naciones árabes.