Cancillería descarta ticos heridos o fallecidos por terremotos en Venezuela

A 24 horas de los devastadores terremotos que golpearon a Venezuela y dejaron centenares de víctimas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica confirmó que no se registran costarricenses fallecidos ni heridos a causa de la catástrofe.

La Cancillería informó que se activaron los mecanismos de atención consular para brindar apoyo a la comunidad costarricense en el país vecino. Hasta el momento, únicamente se han reportado afectaciones materiales, pero no personales.

El Departamento Consular atendió además el caso de dos ticos que se encontraban de visita en Venezuela. Ambas personas se encuentran en buen estado y reciben orientación para retornar a Costa Rica lo antes posible.

El Ministerio mantiene contacto permanente con los ciudadanos en Venezuela, en coordinación con instituciones como la Cruz Roja, que activó un programa para facilitar la comunicación entre familias que han perdido contacto en la zona de emergencia.

Para consultas y asistencia, se habilitaron los siguientes canales:

Consulado General en Colombia: Teléfono +57 313 841 3850 , correo electrónico: [email protected]

Departamento Consular de Cancillería: Teléfono 2359 5360 , correo electrónico: [email protected]

En medio de la emergencia, Costa Rica mantiene coordinaciones para enviar ayuda humanitaria y rescatistas especializados, tal como lo anunció la presidenta Laura Fernández, en respaldo al pueblo venezolano.