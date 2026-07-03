Canciller: Si uno tuvo capacidad de servir como ministro, debería tenerla para ser embajador

"Si uno tuvo la capacidad de servirle al país como ministro de Estado, pues por supuesto que debería tener la capacidad para servirle al país como un embajador ante un organismo multilateral o un tercer país".



Esa fue la frase con la que el canciller Manuel Tovar defendió el nombramiento del exjerarca Mario Zamora como representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Suiza, al ser cuestionado en entrevista con Teletica.com.

Quien fuera el titular del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) durante la mayor parte de la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) carece de carrera diplomática, pero es abogado experto en derechos humanos.

Tales cualidades permiten concluir que cumple con el perfil necesario para desempeñarse en el puesto que se le encomendó, según el ministro de Relaciones Exteriores y Culto.

La misma lógica aplica entonces para el antecesor de Tovar, Arnoldo André, designado como representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Aunque en este caso, el también jurista de profesión sí tiene trayectoria en relaciones exteriores.

El mismo día en que fueron nombrados esos dos exministros, el Consejo de Gobierno confirmó al empresario y exsecretario general del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Boris Marchegiani, representante permanente del país ante las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

Pero este último también es recordado por haber financiado la colocación de vallas publicitarias con un pedido de renuncia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, el fiscal general Carlo Díaz y la contralora general Marta Acosta.

"Don Boris es un matemático, tiene un Ph.D. en los Estados Unidos. Es una persona que tiene una capacidad intelectual muy alta. Tiene una visión que coincide, por supuesto, con la política exterior que doña Laura (Fernández) y yo estamos impulsando; por lo tanto, nos parece que es una persona que va a cumplir con ese mandato y con ese rol de la manera que se le demandará", aseveró el canciller.

Tovar rechazó que esas designaciones formen parte de una "piñata política" como la que Chaves —cuyo gobierno Fernández dice dar continuidad— descartó usar antes de iniciar su gestión.

Además, el canciller sostuvo que los nombramientos políticos decrecieron durante la administración anterior y aseguró que el mandato que él recibió es no "desmejorar" esa tendencia.

En esa línea, destacó que desde la Casa Amarilla se lleva a cabo un "proceso de reacomodo" que incluye la revisión de atestados de los diplomáticos de carrera, a fin de que se hagan las designaciones pendientes "en las siguientes semanas".